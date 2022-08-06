Если Украина выдержит, это будет сигнал для Китая – не трогать Тайвань – американский дипломат

Китай наблюдает, добьется ли Россия успеха в войне против Украины. Ведь успех РФ будет означать, что открытая агрессия работает, а Запад не противодействует этому. Тогда КНР получит зеленый свет делать с Тайванем все, что заблагорассудится.

Что касается поддержки Украины со стороны США, то в случае усложнения ситуации с Тайванем, эта поддержка не уменьшится и на это есть несколько причин.

Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

Он объяснил, что Китай – это долгосрочная и существенная угроза для США. В независимости от ситуации в Украине, Штаты должны наблюдать за Китаем. В то же время, по словам Волкера, в вопросе войны в Украине Китай напрямую не будет помогать России.

"Китай наблюдает, добьется ли Россия успеха в войне против Украины. Потому что успех России будет означать, что открытая агрессия, захват территории, смена власти – это работает. А Запад не противодействует этому. Китай получит зеленый свет делать с Тайванем все, что им вздумается, потому что Запад их не останавливает и не предотвращает изменение режимов, захват территорий", – пояснил американский дипломат.

Он отметил, что если вторжение РФ получит обратный эффект: ослабит страну, ее режим, экономику, а Украина станет сильным, демократическим европейским государством, то это станет большим уроком для Китая.

"Для Китая ситуация с Украиной – немного другая. Китай воспринимает Украину как независимое государство, члена ООН, поэтому негласно он не поддерживает Россию. А вот в вопросе Тайваня мировое сообщество воспринимало его как часть Китая, которая имела автономию. И важно, что Китай не хочет разрушать Тайвань, как это делает Россия с Украиной, им нужен богатый Тайвань, а не тот регион, который будет для них проблемой. Китаю не выгодно, чтобы ситуацию с Тайванем сравнивали с Украиной, это дает нам возможность диалога с Китаем. Говоря о военных амбициях захватить Тайвань, как я и говорил ранее, существует опасение, что такие действия могут вызвать обратный результат", – пояснил Волкер.

Что касается поддержки Украины со стороны США, то он отметил, что Штаты никак не задействованы в конфликте. Государство дает Украине оружие, а не войско.

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"Таким образом, если ситуация с Тайванем усложнится, то не возникнет ситуация, что и здесь, и там нужны военные. Это также касается типов оружия. В Тайване – это, прежде всего, ВМС, использующие другой тип вооружения. Украине нужны HIMARS, а там – совсем другое. Я считаю, что если сравнивать эти конфликты, воспринимается очень упрощенно – либо Украина, либо Тайвань. Если Украина выдержит, это будет сигнал для Китая – не трогать Тайвань", – убежден экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Беседа с Куртом Волкером состоялась благодаря приглашению Американского университета "Американ Юниверсити Киев" в Киеве, созданном в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU).

Напомним, ранее в Минобороны США сообщили, что Китай наращивает свой ядерный потенциал, увеличивая арсенал стратегического оружия в 3-4 раза.

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