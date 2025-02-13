Если Украину оставят вне западного периметра безопасности – это приговор для Европы – аналитик

Самым эффективным решением для Европы было бы масштабное инвестирование в оборону Украины как части европейской безопасности, поскольку это дешевле и реалистичнее, чем попытка удержать Россию без участия Украины.

Судьба европейской безопасности зависит от места Украины в ее периметре. Если наша страна останется снаружи, это станет приговором для самого ЕС, поскольку ресурсные расходы на оборону возрастут в разы, а проект Европы как глобального полюса будет сведен к второстепенному уровню.

Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Копытько

"Если оставить эту красоту за периметром, с гарантией 1000%, это все будет использовано против Европы. И заставит США отвлекаться", — подчеркивает аналитик.

Копытько считает, что любая попытка разделения Украины не решит долгосрочные проблемы Европы, а лишь приблизит еще один виток исторического кризиса. Он напоминает, что в сентябре 2023 уже были наработаны долгосрочные обязательства по интеграции Украины в европейскую систему безопасности, но этот процесс был сорван.

"К сентябрю 2023 г. уже была проведена подготовительная работа, чтобы через систему долгосрочных обязательств (!) вовлечь всю Украину внутрь европейского периметра. На Рамштайне в сентябре 2023 г. должны были закрепить. Что случилось в начале сентября, кто приезжал тогда в Киев, подскажет, чтто именно случилось, что сломали".

Теперь, по его мнению, ключевым вопросом является целостность Украины – и без этого решение Европа неизбежно окажется перед выбором: вкладывать в военный потенциал Украины или увеличивать собственные оборонные бюджеты до уровня, что сделает невозможным их экономическое развитие.

"Попытка разделения Украины никаких долгосрочных задач для Европы не решает. Потому что украинцы наверняка захотят воссоединиться. И им (нам) "помогут". И воссоединение неминуемо произойдет, но в антиевропейском проекте. С жестоким погромом всех этих пряничных домиков", – предупреждает аналитик.

Однако для усиления переговорных позиций, по словам Копитько, необходимо избавиться от неконтролируемого влияния иностранных агентов, которые интегрированы во властные структуры, занимают ключевые должности, получают внешнее финансирование и ведут политическую борьбу без ответственности перед государством.

"Любой умный внешний игрок, танцующий иностранных агентов, прекрасно отдает себе отчет: если мы за ожерелье и зеркальца пустили подконтрольную ему стаю туда, куда приличные страны не пускают, завтра мы пустим туда кого-то еще. Потому и отношение будет как к территории, которую можно разменивать", – подытоживает Копытько.

По его мнению, самым эффективным решением для Европы было бы масштабное инвестирование в оборону Украины как части европейской безопасности, поскольку это дешевле и реалистичнее, чем попытка удержать Россию без участия Украины.

Украина должна оставаться устойчивой, ведь любая шаткость или иллюзии относительно быстрого мира будут только играть на руку Кремлю, считает военный аналитик. Он отмечает, что весной может появиться реальная возможность для заморозки конфликта – но только если Украина не начнет "рушиться изнутри", отравленая ожиданиями призрачного мира.

"Все общественные танцы до возникновения материальной основы – это мишура, которая должна отвлекать. Если в Кремле будет ощущение, что мы шатаемся и готовы падать, первый раунд контактов с Трампом закончится ничем, несмотря на все публичные объятия", – отмечает Копытько.

Именно поэтому, по его мнению, сегодня важно сохранять целостность Украины, поддерживать армию всеми силами и демонстрировать стратегическое понимание собственных интересов. Это, по его словам, станет основой для диалога с партнерами, мыслящими прагматично и готовыми к сотрудничеству не только в формате ситуативной поддержки.

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Копытько также обращает внимание на ограниченность политических возможностей администрации Дональда Трампа, даже если он вернется к власти.

"Абсолютная власть у Трампа – на 2 года. Уже сейчас у него виснут на руках, огораживают судами, всячески гасят темп. Поэтому не стоит быть чрезмерно уязвимыми", – предостерегает он.

Он подчеркивает, что ставка в этой войне очень высока. Четверть территории Украины остается под российской оккупацией, треть населения – временно потеряна, а демографический тренд движется в опасном направлении. Упущенные возможности могут привести к глубоким последствиям, которые поразят даже после окончания войны.

"Утрачен потенциал, который создавали несколько поколений наших отцов-дедов ценой заграничной самоотверженности и колоссальных усилий. Это вопрос концентрации усилий. И огромного труда", – отмечает аналитик.

По его словам, украинцы способны на что угодно, если держат фокус и не позволяют себя вовлечь себя в манипуляции тех, кто навязывает токсичные идеи. Он призывает не паниковать и не уклоняться от борьбы, даже если возвращение временно оккупированных территорий сейчас кажется недостижимым.

"Ну, не вернем мы сейчас Донецк и Луганск. Это ведь правда, хоть и болезненная. Но и не откажемся!" – заключает Копытько.

Напомним, после телефонного разговора с Путиным 12 февраля Трамп заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и отказался прямо отвечать, считает Киев равноценным участником переговорного процесса.