Если Зеленский не пойдет на второй срок: социолог заявил, что "государство просто в тартарары развалится"

В сложный послевоенный период украинцам будет очень непросто услышать, что Зеленский больше не хочет быть в политике, ведь граждане не знают, кого избрать.

Если глава государства Владимир Зеленский планирует не идти на второй президентский срок, то нужно уже готовить преемника, ведь внезапность в этом вопросе может привести к катастрофическим социальным последствиям.

Такое мнение руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович выразил в эфире программы "УП-2", сообщает "Украинская правда".

Так, эксперт ответил на вопрос, что будет в случае объявления Зеленским, что не пойдет на второй президентский срок.

"Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, я понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого", – отметил Антипович.

"У меня есть все рейтинги доверия людей, которых как-то можно мерить. Это нужно – для того, чтобы президент не пошел на выборы, – он уже должен готовить преемника. Потому что это государство просто в тартарары развалится, если он не пойдет на выборы. Это мое точка зрения", – добавил социолог.

Он пояснил, что Зеленский во время войны стал "номером 1, мировым лидером" и имеет наивысшее доверие украинцев. Однако Украине и после войны потребуется сильный лидер, которому будут доверять. Ведь тогда начнется очень трудный период и предстоит решать вопросы экономики, коррупции, необходимости реформ, дальнейшего сотрудничества с партнерами государства.

По оценке руководителя группы "Рейтинг", послевоенный период будет очень сложным еще и в психологическом плане. Он объяснил, что украинцы какое-то время просто не будут знать, что делать, и людям необходимо будет пройти определенный период адаптации к другой жизни. Антипович отметил, что в такое время украинцам будет очень непросто услышать, что Зеленский больше не хочет быть в политике, ведь граждане не знают, кого избрать.

В то же время он прогнозирует совсем другую ситуацию по выборам в Верховную Раду. Так, половину партий украинцы "точно будут выбирать среди новых партий, которых мы еще не знаем, какие должны быть созданы". Социолог считает, что снова будет "запрос на новые лица". Он отметил, что речь идет о "новых лицах не образца 2019 года", а о тех, кто сейчас на фронте". То есть, добавил Антипович, запрос будет на "совершенно другое качество политики".

Напомним, в январе советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил убеждение, что Зеленский "точно должен идти на второй срок", "учитывая Украину как страну, которая любит очень дискутировать внутренне после победы — кто главный победитель". Подоляк отметил, что высказывает только собственное мнение. Сам Зеленский этот вопрос в последнее время не комментировал.

Заметим, еще летом 2022 года тогдашний советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, если Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру.

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