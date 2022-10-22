"Если жизнь детей имеет значение, просите вывести войска": США обратились к странам, которые не называли Россию агрессором

США призвали в ООН не играть с Россией в дипломатию, а заставить прекратить войну.

Страны ООН, которые изначально полномасштабной российской агрессии избегали называть РФ агрессором и призывали к диалогу с Кремлем, способствуют тому, что россияне продолжают совершать ужасающие преступления в Украине.

Об этом заявил представитель США на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Укринформ.

«Я бы сказал так: если жизнь женщин имеет значение, призывайте замолчать русское оружие. Если жизнь детей имеет большое значение, попросите РФ вывести свои войска. Если устав ООН имеет значение, призывайте Россию уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины», — подчеркнул представитель США, обратившись к странам, которые в течение многих месяцев после начала эскалации этого конфликта ни разу не упоминали о России.

Он отметил, что «призывы к дипломатии (этих стран – ред.) лишь способствуют тому, что Россия в дальнейшем совершает злоупотребление».

Совет Безопасности ООН отвечает за защиту глобального мира и безопасности, поэтому должен в дальнейшем призывать к ответственному и немедленному прекращению Россией ее незаконной агрессивной войны против Украины.

Новый, восьмой пакет санкций против России на днях начали обсуждать в Евросоюзе. Представители стран-членов ЕС приступают к работе над новым санкционным пакетом против агрессора.

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