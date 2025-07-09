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ЕСПЧ признал, что Россия является угрозой не только для Украины, но и для Европы: детали решения
ЕСПЧ принял беспрецедентное решение по делу «Украина и Нидерланды против России».
Большая Палата Европейского суда по правам человека приняла решение по делу «Украина и Нидерланды против России», удовлетворив подавляющее большинство требований, поданных украинским правительством.
Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.
«Это решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел», — отметили в ведомстве.
Суд признал массовые и системные нарушения прав человека, совершенные Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины с 2014 года и во время полномасштабной агрессии.
Кроме того, ЕСПЧ установил, что Россия ведет целенаправленную кампанию по уничтожению Украины как независимого субъекта международного права. В документе отмечается: действия РФ представляют глобальную угрозу и подрывают саму концепцию правового сосуществования государств.
«Россия демонстрирует враждебность к другим государствам-членам Совета Европы. Суд указал на несовместимость нынешнего режима рф с целями, ценностями и основополагающими принципами Совета Европы», — говорится в сообщении.
Минюст Украины подчеркнул, что это решение стало результатом десятилетней работы, в ходе которой был собран большой массив доказательств. В министерстве назвали решение ЕСПЧ важной международной победой и еще одним шагом к «обеспечению всеобъемлющей ответственности РФ».
Дело «Украина и Нидерланды против России» в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела «Украина и Нидерланды против России» в январе 2022 года. Оно объединило три межгосударственные жалобы Украины, касающиеся:
массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;
принудительного вывоза детей-сирот из этих регионов;
сбивания малайзийского пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.
Целью Украины было юридическое подтверждение факта оккупации части восточных областей и системности нарушений со стороны РФ.
В январе 2023 года ЕСПЧ признал дело приемлемым к рассмотрению по существу. Президент Владимир Зеленский тогда назвал это решение важным шагом к международной ответственности России.
Рейс MH17 был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной частью Донбасса. Погибли все 298 человек на борту.
В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновными в катастрофе трех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко. Установлено, что лайнер был поражен ракетой ЗРК «Бук», который доставили с территории РФ. Москва отказалась выдать осужденных.
В феврале 2023 года международные следователи заявили о наличии убедительных признаков того, что именно президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче установки «Бук».