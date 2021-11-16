ЕСПЧ требует от Грузии предоставить Саакашвили необходимую медицинскую помощь

В ЕСПЧ решили предоставить делу статус приоритетного.

Европейский суд по правам человека запросил у грузинских властей информацию о нынешнем состоянии здоровья экс-президента страны Михаила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице №18 на территории Глданской тюрьмы.

Об этом говорится в пресс-релизе суда.

"Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" (заявление № 54641/21) о состоянии здоровья заявителя. Суд запросил у властей информацию о нынешнем состоянии здоровья. Суд требует обеспечить его безопасность и предоставить ему необходимую медицинскую помощь", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что 10 ноября 2021 года Саакашвили подал в ЕСПЧ жалобу, в которой заявил, что в тюрьме нет возможности эффективно его лечить и что грузинские власти отказываются его переводить в больницу вне тюрьмы.

По мнению Саакашвили, такую позицию Тбилиси следует считать, в частности, нарушением права на жизнь.

В ЕСПЧ решили предоставить делу статус приоритетного.

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Рустави в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.

Вскоре после госпитализации в тюремную больницу экс-президент заявил об избиении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку