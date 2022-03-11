Есть амбиции избавиться от энергетической зависимости от России – глава Евросовета

Есть амбиции избавиться от энергетической зависимости от России – глава Евросовета

В планах также разработать конкретный план по энергетике на следующую зиму.

Глава Европейского совета Шарль Мишель анонсировал планы избавиться от энергетической зависимости от России, чтобы можно было действовать в соответствии с собственными интересами и целями.

Об этом он сказал во время выступления 11 марта.

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"Есть три важных пункта, над которыми мы хотим работать (по энергетике – ред.). Вопросы цены и последствия для семей во всей Европе, а также последствия для компаний; вопрос зависимости, который на сегодняшний день очень большой, особенно от России. Мы имеем амбиции избавиться от этой зависимости, чтобы мы могли действовать в соответствии с нашими лучшими интересами и целями. И, наконец, есть обязательство разработать конкретный план на следующую зиму", – рассказал Мишель.

On #energy, мы работаем на три key areas:



Впервые, цены и последствия на семьях и предпринимателях в Европе.



Second, reducing наши dependències, особенно на #Russia.



And third, preparing a concrete plan for next winter. #EUCO pic.twitter.com/oluC81qQN8 — Charles Michel (@eucopresident) 11 марта 2022

Напомним, 8 марта в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа, нефти и угля. Еврокомиссия уже предложила план как сделать Европу независимой от ископаемого топлива РФ.

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