"Есть четкое понимание": главный дипломат ЕС сообщил, что остановит РФ от возможного нападения на Украину

Кулеба говорит, что ситуация находится под контролем.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что остановить потенциальное вторжение России в Украину удастся только с помощью мощного пакета сдерживания РФ.
Об этом он сказал в разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января.
"В Евросоюзе властвует четкое понимание: только сильный пакет сдерживания остановит Россию", — подчеркнул Боррель.
Жозеп Боррель подтвердил, что одной из целей России сейчас является внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах.
Кроме того, в контексте недавней хакерской атаки Боррель подтвердил готовность Евросоюза поддержать Украину в усилиях по системному укреплению кибербезопасности. Собеседники договорились организовать соответствующий процесс взаимодействия.
"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия — это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной", — указал Кулеба.
Также глава МИД отметил, что, несмотря на повышенный уровень угрозы, ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что нет никаких оснований для паники и расшатывания ситуации внутри страны или создания угроз ее финансовой стабильности.
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