"Есть четкое понимание": главный дипломат ЕС сообщил, что остановит РФ от возможного нападения на Украину

"Есть четкое понимание": главный дипломат ЕС сообщил, что остановит РФ от возможного нападения на Украину

Кулеба говорит, что ситуация находится под контролем.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что остановить потенциальное вторжение России в Украину удастся только с помощью мощного пакета сдерживания РФ.

Об этом он сказал в разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января.

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"В Евросоюзе властвует четкое понимание: только сильный пакет сдерживания остановит Россию", — подчеркнул Боррель.

Жозеп Боррель подтвердил, что одной из целей России сейчас является внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах.

Кроме того, в контексте недавней хакерской атаки Боррель подтвердил готовность Евросоюза поддержать Украину в усилиях по системному укреплению кибербезопасности. Собеседники договорились организовать соответствующий процесс взаимодействия.

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"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия — это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной", — указал Кулеба.

Также глава МИД отметил, что, несмотря на повышенный уровень угрозы, ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что нет никаких оснований для паники и расшатывания ситуации внутри страны или создания угроз ее финансовой стабильности.

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