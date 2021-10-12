"Есть достаточно высокий шанс": в "СН" рассказали, могут ли посадить Медведчука

"Есть достаточно высокий шанс": в "СН" рассказали, могут ли посадить Медведчука

Верещук отметила, что статья, по которой его обвиняют, очень тяжелая.

Существует большая вероятность того, что народный депутат Украины Виктор Медведчук сядет в тюрьму по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма.

Об этом сказала нардеп от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

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"Да, есть высокий шанс", — сказала Верещук.

По ее словам, статья, по которой его обвиняют — 111, Госизмена и финансирование терроризма — это очень тяжелые статьи.

"Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога — это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентно", — резюмировала она.

Напомним:

8 октября председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге сообщили об объявлении подозрения народному депутату Виктору Медведчуку в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

и генпрокурор на совместном брифинге народному депутату в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Этим было подорвано экономическую безопасность государства, лишено ее возможности для диверсификации источников энергетических ресурсов. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Более того, обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

11 октября ему вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиард гривен.

Новости Украины: Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения

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