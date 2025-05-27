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Есть два варианта окончания войны, и это не переговоры: украинский дипломат раскрыл детали
Заявления противоречивы, хаос управляем, но решения об окончании войны в Украине ни у кого нет.
Есть два варианта окончания войны в Украине: адские санкции или максимальное вооружение Украины.
Об этом сказал Владимир Ельченко, украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН в 2015–2019 годах, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в эфире «КИЕВ24».
Ситуация относительно войны РФ против Украины развивается так, что очень трудно делать какие-либо предсказания, ведь заявления раздаются со всех сторон, и они очень противоречивы.
«От наших союзников мы слышим одно, от Трампа — другое, от его советников — что-то третье. Именно поэтому это называется контролируемым хаосом. А объяснение у меня одно: никто не знает, что делать с этой войной», — отметил Ельченко.
По его мнению, существуют два варианта завершения войны: либо санкции, либо помощь.
«Мы стоим либо в тупике, либо на пороге непредсказуемого», — заявил дипломат.
Смысл переговоров, заявил он, имеют только гуманитарные темы: обмен пленными, помощь пострадавшим. А все остальное — просто «хорошие слова» без всякого результата.
Между тем, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг заявил, что мирный план Трампа, который содержит 22 пункта и не нравится ни Украине, ни России, реально может сработать и привести к подписанию мирного соглашения между Украиной и РФ.
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