Есть хорошие новости из Евросоюза: Зеленский рассказал подробности

Есть хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи нашему государству. Очень весомо.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 сентября.

"А во-вторых, есть решение Совета ЕС об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Это решение заработает уже с понедельника. И есть и конкретные рекомендации Еврокомиссии по визовым ограничениям для граждан России", — отметил он.

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Это, по словам Зеленского, уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, будто нет российского террора.

"Объединенная Европа – это вторая мишень для России после нашего государства, нашей независимости. И это правильно, что Европа защищается", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня, 9 сентября, в Киеве обсуждал эту тему с друзьями Украины – президентом Латвии и премьер-министром Польши, прибывшим с визитом.

"Конечно, рекомендации на общеевропейском уровне очень веские. Однако есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше, чтобы сделать больше. Как это сделали государства Балтии и Польша. Вряд ли государство-террориста можно воспринимать как источник туризма или каких-либо бизнес-визитов", — отметил он.

Зеленский добавил, что говорили сегодня также и о нашем двустороннем сотрудничестве со странами ЕС. В частности, это касается упрощения процедур на нашей границе.

"Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, которые вместе защищают европейскую свободу, должны быть максимально близкими", — резюмировал президент.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев рассказал о новом плане Путина относительно Украины.

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