Есть хорошие пункты, но есть и ловушки: нардеп оценил новый мирный план

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны полковник СБУ Роман Костенко

Реклама

Вокруг нового так называемого «мирного плана» по окончании войны в Украине продолжают появляться разные версии. В публичном пространстве обсуждают возможные договоренности относительно территорий, гарантий безопасности и дальнейшего курса Украины, однако ни один окончательный документ до сих пор не обнародован.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, полковник СБУ Роман Костенко сказал об этом в комментарии «24 Канала».

Он объяснил, что реально известно об этом плане и на что следует обращать внимание.

Реклама

По его словам, ни парламент, ни профильный комитет официально не видели текст документа — с ним работает исключительно переговорная группа.

«Мы этого плана не видели. Ни на комитете, ни депутаты вообще. Его видела только переговорная группа», — отметил Костенко.

Он подчеркнул, что все нынешние обсуждения основываются на истоках и сообщениях в СМИ, а отдельные формулировки могут еще неоднократно меняться. В то же время, в таких документах традиционно сочетаются как выгодные для Украины положения, так и пункты, которые могут представлять угрозу.

«В этом плане есть хорошие пункты, которые не нужно было убирать. К примеру, то, что суверенитет Украины поддерживается или что гарантии безопасности должны быть обеспечены», — подчеркнул депутат.

Реклама

Вместе с тем, по словам Костенко, Россия традиционно закладывает в подобные предложения условия для торга, прежде всего, в части территорий. Речь идет о попытках зафиксировать контроль над Крымом, частями Донетчины и Луганщины, а также разные варианты замораживания линии фронта или создания «серых зон».

«Ключевые для России пункты — это вопрос территорий, которые они хотят забрать мирным путем», — пояснил он.

Нардеп обратил внимание, что Москва действует по отработанной схеме: сначала предлагает пакет по приемлемым, нейтральным и неприемлемым пунктам, а затем начинает торг вокруг второстепенных вопросов, пытаясь сохранить неизменными именно территориальные требования.

Отдельно Костенко выразил сомнение в реальной заинтересованности Кремля в скором времени завершить войну. По его мнению, Россия использует переговорный процесс как инструмент для затягивания времени и попытки улучшить свои позиции на фронте.

Реклама

«Я не вижу смысла, зачем России сейчас кончать эту войну. Они где-то владеют инициативой и будут пытаться тянуть время», — отметил депутат.

При таковой тактике Москва может показывать показательную готовность к перемирию, не меняя собственных стратегических намерений, оставаясь в центре переговоров и параллельно продвигая собственные требования.

В то же время 12 лидеров ЕС и европейских государств обнародовали совместное заявление по итогам переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами. В документе говорится, в частности, о постоянной и существенной поддержке Украины для развития ее Вооруженных сил, которые должны оставаться на мирном уровне у 800 тысяч военнослужащих, чтобы сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что «украинцы уже потеряли территорию». Глава Белого дома сказал это в ответ на вопрос о том, придется ли Украине отдавать какую-нибудь территорию России.