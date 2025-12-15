- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 3 мин
Есть хорошие пункты, но есть и ловушки: нардеп оценил новый мирный план
Роман Костенко отметил, что Россия будет пытаться тянуть время, ведь Кремль не видит смысла заканчивать эту войну сейчас.
Вокруг нового так называемого «мирного плана» по окончании войны в Украине продолжают появляться разные версии. В публичном пространстве обсуждают возможные договоренности относительно территорий, гарантий безопасности и дальнейшего курса Украины, однако ни один окончательный документ до сих пор не обнародован.
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, полковник СБУ Роман Костенко сказал об этом в комментарии «24 Канала».
Он объяснил, что реально известно об этом плане и на что следует обращать внимание.
По его словам, ни парламент, ни профильный комитет официально не видели текст документа — с ним работает исключительно переговорная группа.
«Мы этого плана не видели. Ни на комитете, ни депутаты вообще. Его видела только переговорная группа», — отметил Костенко.
Он подчеркнул, что все нынешние обсуждения основываются на истоках и сообщениях в СМИ, а отдельные формулировки могут еще неоднократно меняться. В то же время, в таких документах традиционно сочетаются как выгодные для Украины положения, так и пункты, которые могут представлять угрозу.
«В этом плане есть хорошие пункты, которые не нужно было убирать. К примеру, то, что суверенитет Украины поддерживается или что гарантии безопасности должны быть обеспечены», — подчеркнул депутат.
Вместе с тем, по словам Костенко, Россия традиционно закладывает в подобные предложения условия для торга, прежде всего, в части территорий. Речь идет о попытках зафиксировать контроль над Крымом, частями Донетчины и Луганщины, а также разные варианты замораживания линии фронта или создания «серых зон».
«Ключевые для России пункты — это вопрос территорий, которые они хотят забрать мирным путем», — пояснил он.
Нардеп обратил внимание, что Москва действует по отработанной схеме: сначала предлагает пакет по приемлемым, нейтральным и неприемлемым пунктам, а затем начинает торг вокруг второстепенных вопросов, пытаясь сохранить неизменными именно территориальные требования.
Отдельно Костенко выразил сомнение в реальной заинтересованности Кремля в скором времени завершить войну. По его мнению, Россия использует переговорный процесс как инструмент для затягивания времени и попытки улучшить свои позиции на фронте.
«Я не вижу смысла, зачем России сейчас кончать эту войну. Они где-то владеют инициативой и будут пытаться тянуть время», — отметил депутат.
При таковой тактике Москва может показывать показательную готовность к перемирию, не меняя собственных стратегических намерений, оставаясь в центре переговоров и параллельно продвигая собственные требования.
В то же время 12 лидеров ЕС и европейских государств обнародовали совместное заявление по итогам переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами. В документе говорится, в частности, о постоянной и существенной поддержке Украины для развития ее Вооруженных сил, которые должны оставаться на мирном уровне у 800 тысяч военнослужащих, чтобы сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что «украинцы уже потеряли территорию». Глава Белого дома сказал это в ответ на вопрос о том, придется ли Украине отдавать какую-нибудь территорию России.