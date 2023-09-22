"Есть именно то, что нужно нашим солдатам": Зеленский после встречи с Байденом

Переговоры с Байденом прошли в Белом доме в узком и расширенном составе.

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

В начале встречи глава украинского государства поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

«Мы встречаемся уже в третий раз за год. Спасибо за приглашение. Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями. Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором. Сегодня я в Вашингтоне, чтобы укрепить нашу коалицию для защиты наших детей, семей, наших домов, а также свободы и демократии в мире», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал Джозефу Байдену о своей продуктивной встрече с конгрессменами и сенаторами.

Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество во благо обеих стран и всего мира.

«Сегодня мы добились важных результатов. Мы договорились проработать ряд стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины и наших людей», – сообщил глава государства и добавил, что это будет одним из результатов Совместной декларации G7 и двусторонних безопасности договоренностей.

Кроме того, по словам президента, были достигнуты новые договоренности, которые укрепят обороноспособность Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил президента США за объявлен новый мощный пакет помощи Украине.

« Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас, – констатировал глава украинского государства.

Он выразил надежду на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов в усилении защиты украинского неба, расширении возможностей для экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.

«Благодарю вас, вашу команду, Конгресс, а также журналистов за распространение информации в обществе, мире, что вы делитесь правдой об этих трагических событиях, об этой агрессии России. Спасибо, господин президент, за эту теплую нашу с вами встречу», – сказал Глава Украинского государства, обращаясь к Джозефу Байдену.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшние переговоры были мощными и важными.

Команды обоих лидеров продолжат работу над скорейшей реализацией достигнутых сегодня договоренностей.

Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

Читайте также: