Есть контуры мирного соглашения об окончании войны в Украине – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже "есть контуры мирного соглашения" о войне в Украине по итогам контактов с диктатором Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, что у нас есть контуры соглашения. Я надеюсь, что мы заключим его в пределах разумного", – сказал Трамп в Овальном кабинете.

Он заверил, что все равно хорошо общается как с Владимиром Зеленским, так и с диктатором Путиным.

"Я делаю это по двум причинам: тысячи людей, как россиян, так и украинцев, погибают еженедельно. Кроме того, Соединенные Штаты заплатили через Байдена 350 миллиардов долларов на войну, которая никогда не должна быть. Если бы у нас был компетентный президент, этой войны никогда бы не произошло", — сказал президент США.

К тому же он сказал, что переговоры по вопросам раздела территорий и полного прекращения огня между Россией и Украиной идут прямо сейчас. О каких именно территориях идет речь, Трамп не уточнил.

Глава Белого дома заверил, что скоро достигнет "полного прекращения огня в Украине".

Ранее президент Зеленский назвал положительный результат переговоров с США в Саудовской Аравии.

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