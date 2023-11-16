Есть критические глобальные вызовы, требующие нашего совместного лидерства – Байден о встрече с китайским коллегой

Президент США Джо Байден прокомментировал переговоры с китайским коллегой.
«Я ценю разговор, который у меня сегодня с президентом Си, потому что я считаю самым важным, чтобы мы четко понимали друг друга, лидер к лидеру», — говорится в соответствующем сообщении в социальных сетях.
«Есть критические глобальные вызовы, требующие нашего совместного лидерства. И сегодня мы добились реального прогресса», — добавил американский президент.
Белый дом также напомнил, что в Вудсайде, штат Калифорния, президент Байден провел встречу на высшем уровне с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры двух стран провели откровенную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних и глобальных вопросов, а также обменялись мнениями относительно разногласий.
Напомним, что ранее китайский лидер также высказался по поводу встречи со своим американским коллегой.
Планета Земля достаточно велика», чтобы добиться успеха как для США, так и для Китая, — заявил китайский президент.
«Китайско-американские отношения, являющиеся важнейшими двусторонними отношениями в мире, следует воспринимать и предусматривать в широком контексте ускорение глобальных трансформаций», — сказал китайский Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.
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