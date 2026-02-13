Есть ли дедлайны от США для завершения войны: в МИД дали четкий ответ

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина ориентируется не на временные рамки, а на конкретный результат. Так он ответил на информацию в СМИ о якобы установленных Вашингтоном сроках для подписания мирных соглашений.

Об этом Тихий рассказал в интервью «24 каналу».

О «давлении» и часовых рамках

По словам пресс-секретаря МИД, сообщения об определенных дедлайнах — до весны или лета — обычно появляются именно в медиапространстве, где постоянно ищут конкретные даты. Однако официальная позиция Киева остается неизменной.

«Позиция Украины проста — мы хотим завершения войны как можно скорее. Речь идет не о дедлайнах, а о результате», — подчеркнул Тихий.

Готовность Украины и несговорчивость РФ

Спикер подчеркнул, что Украина уже сейчас готова к конкретным шагам для прекращения огня и движения до завершения войны. Впрочем, главным препятствием остается позиция Кремля.

«Проблема не в Украине — проблема в России. Соответственно, мы говорим о давлении именно на Россию», — добавил он.

Роль США и усилия администрации Трампа

В МИД выразили благодарность американской стороне за мирные инициативы. Георгий Тихий отметил роль президента Трампа, Белого дома и Госдепартамента, вспомнив важные шаги, предпринятые в прошлом году:

введение новых санкций;

стимулирование увеличения оборонных расходов стран НАТО.

В то же время Тихий отметил, что, несмотря на эти усилия, международное сообщество имеет дело с «очень несговорчивой стороной», которая продолжает террор и агрессию.

Ранее у западных медиа появлялись публикации о том, что новая администрация США якобы требует от сторон конфликта выйти на мирные договоренности в сжатые сроки, угрожая уменьшением поддержки или ужесточением санкций.

Напомним, как отметил политолог, партнер агентства Good Politics Максим Джигун, запланированная переговорная встреча на территории Соединенных Штатов является «большим преимуществом для Украины».