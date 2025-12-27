Есть ли "голоса" против войны: Буданов о разных настроениях в Кремле

В окружении Путина значительно увеличилось количество сторонников прекращения войны, говорит Буданов. / © ТСН.ua

В окружении российского диктатора Путина есть разные «голоса», в частности, выступающие за прекращение войны с Украиной.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».

На вопрос, есть ли сейчас в окружении Путина голоса, которые говорят, что надо уже заканчивать войну, Буданов ответил: «Очень много. Очень многое. И больше стало, чем было раньше».

По его словам, такие мнения есть в Кремле, несмотря на продвижение россиян на фронте.

«Так какова цена продвижения? Вы вообще представляете себе сколько стоит примерно один день войны? Это дорого даже по меркам России, которая на войну ничего не жалеет», — объяснил глава ГУР.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что территориальный вопрос является основным камнем преткновения в переговорах о прекращении войны в Украине.