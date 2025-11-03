Есть ли план окончания войны: Зеленский о правде за кулисами переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного мирного плана из 12 пунктов, который якобы разработала Европа. По состоянию на данный момент четкого плана действий нет.

Об этом глава государства сообщил на брифинге.

Европейский мирный план

"Важно понять, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские предложения и подходы к мирному урегулированию", - заявил Зеленский.

Он также выразил недоумение по поводу якобы участия России в переговорах в рамках этого “плана”.

"Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул президент.

Роль США в мирных процессах

Зеленский отметил, что какие-либо дальнейшие наработки по мирному урегулированию должны обсуждаться с участием США, поскольку без их политической и военной поддержки переходить к дипломатическому этапу невозможно.

"Наша позиция такова: сейчас продолжаются консультации среди советников, есть несколько разных дискуссий, но никакого четкого плана на столе пока нет", - добавил он.

Ранее Европейская служба "Радио Свобода" опубликовала детали закрытого 12-пунктового плана, цель прекращения войны в Украине. Сейчас это только черновик, ведь отмечает, что документ не обсуждался на самых высоких уровнях и является наработками, над которыми с весны велась работа в "Коалиции желающих".