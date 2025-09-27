Есть ли признаки того, что США "сливают" Украину: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предположение, что Соединенные Штаты Америки могут свернуть дипломатическую поддержку Киева и «опрокинуть» всю ответственность за урегулирование конфликта на Европейский Союз. Такие опасения возникли после резонансных заявлений, в частности, от Дональда Трампа о том, что Украина должна отвоевать свои земли.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге по итогам визита в США в субботу, 27 сентября.

Впечатления о сворачивании дипломатии

Журналисты предположили, что фраза «Украина пусть отвоюет свои земли» некоторыми людьми была расценена как сигнал: «удачи вам, продолжайте борьбу, а дипломатический вектор будет немного сворачиваться». Президент признал, что это может возникать.

«Я понимаю, что может произойти такое впечатление. Безусловно, кстати, может быть и так, как вы говорите. Всё может быть. То, что не зависит от нас, все может быть. Мы можем гарантировать только то, что зависит от нас», – отметил Зеленский.

Продолжающаяся поддержка

В то же время президент считает, что сейчас нет признаков того, что США покидают Украину наедине с ее проблемами. По его мнению, об этом свидетельствует продолжение активной коммуникации между странами.

«Я считаю, если на следующий день, после встречи с президентом США, у нас есть связи по линии наших военных, по линии наших дипломатов, и уже договариваются о встречах и конкретных датах, я не уверен, что это говорит о том, что нас покидают», — подытожил Владимир Зеленский.

Таким образом, несмотря на публичную риторику, которая может вызвать беспокойство, работа по линии военных и дипломатов между Киевом и Вашингтоном продолжается.

Напомним, неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий к границам 1991 года изумило мировых лидеров и экспертов. В то же время Трамп подверг резкой критике ООН за бездействие в остановке международных конфликтов и недостаточных действиях против России.