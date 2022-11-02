Есть ли раскол в Республиканской партии США через Украину: объяснение конгрессмена

Адам Кинзингер объяснил, что для США важно приближать победу Украины прямо сейчас.

Вопрос предоставления помощи Украине действительно разделил Республиканскую партию.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в интервью "Голосу Америки".

По его словам, крайние левые и крайние правые в США во многих случаях имеют общую позицию.

"Да, конечно, есть разногласия. Но, по моему мнению, здесь важно смотреть на позицию подавляющего большинства демократов и подавляющего большинства республиканцев, которые поддерживают помощь Украине", — отметил конгрессмен.

Кинзингер объяснил, что для США важно приближать победу Украины прямо сейчас.

"Меня волнует не количество людей, выступающих против помощи сегодня, а то, что произойдет в следующие шесть месяцев. Что произойдет зимой? Поскольку зима будет суровой и цены вырастут. Поэтому для администрации Байдена и наших западных союзников важно приближать победу прямо сейчас. Владимир Путин надеется, что сможет истощить волю Соединенных Штатов и волю Запада. Давайте не дадим ему такого шанса. Мы должны победить. Сейчас Украина наступает. И чем дольше мы ждем, тем больше риск, что количество людей, выступающих против поддержки Украины, будет расти", – сказал политик.

Он считает, что после промежуточных выборов в США серьезных изменений в отношении Украины не будет.

Изменится ли политика США по отношению к Украине после промежуточных выборов

Напомним, промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них американцы будут выбирать представителей в Сенат и Палату представителей.

По результатам промежуточных выборов в США демократы могут потерять контроль над Конгрессом в пользу республиканцев – некоторые представители критикуют многомиллиардную помощь Украине, требуя ее остановить.

Советник ОП Алексей Арестович отметил, что Путин надеется, что после победы "трампистов" США снизят помощь Украине.

Политолог и философ Фрэнсис Фукуяма заявил, что возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом является угрозой для Украины.