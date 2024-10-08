Есть ли разница между беженцами из западных и восточных регионов Украины: еврокомиссар дал ответ

Системное разделение украинцев по месту жительства может свидетельствовать о нарушении директивы по временной защите.

Украинцы, получившие статус временной защиты в Венгрии, но лишенные социальной помощи из-за происхождения с неприфронтовых территорий, имеют право обращаться в суд.

Об этом рассказал еврокомиссар по труду и социальной политике Николас Шмидт в интервью Радио Свобода.

"Директива о временной защите не имеет никаких региональных отличий в Украине. Кстати, даже если обстрелов в некоторых западных частях Украины меньше, они все равно есть. Недавно во Львове, например, были жертвы", – рассказал еврокомиссар.

Он отметил, что пока не сталкивался с подобными ситуациями. Однако, если такие случаи носят системный характер и граждан Украины разделяют по месту жительства, это может свидетельствовать о нарушении директивы по временной защите. "Думаю, во-первых, те, кто считает, что они имеют право на защиту, считают, что на них распространяется директива о временной защите, они могут пожаловаться, и это дело будет рассмотрено", – сказал политик.

Напомним, в отчете Human Rights Watch сообщается, что венгерские власти нарушили законодательство Евросоюза и ООН, приняв "драконовское постановление", отменяющее государственное финансирование убежища для беженцев из западной Украины. Это привело к тому, что большое количество людей осталось без крова.

Читайте также: