Есть ли сдвиги по отправке миротворцев в Украину: ответ Зеленского

Обсуждение идеи развертывания европейского миротворческого контингента в Украине продолжается.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Франция инициировала контингент. Британия сказала – мы готовы поддержать. Две армии, которые готовы говорить со мной. У нас есть понимание, где и сколько нужно контингента тех или иных стран. У нас есть серьезные шаги вперед в этом направлении. Я считаю, что в ближайшие недели у нас все это будет на бумаге", – отметил он.

Напомним, дискуссии об отправке войск в Украину возобновились в ноябре 2024 года, после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Зеленский сообщил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

Накануне стало известно, что еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев. Больше об этом читайте в новости.

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