Есть ли шансы на встречу Путина и Зеленского: прогноз Трампа

Трамп до сих пор считает возможной встреча Зеленского и Путина / © ТСН.ua

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт проинформировала прессу в Вашингтоне о содержании телефонного разговора между президентами США и РФ, который длился два часа. По ее словам, президент США Дональд Трамп считает, что все еще можно организовать встречу между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, сам Путин выразил намерение снова встретиться с Трампом.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно информации Кэролайн Левитт, во время двухчасового разговора снова прозвучало мнение о том, что Дональд Трамп видит «прогресс» в вопросе войны России против Украины.

Левитт также отметила, что президент США стремится и дальше продвигать дело к миру.

Наиболее заметным заявлением Кэролайн Левитт стало то, что Дональд Трамп считает, что встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще может быть организована. Помимо этого, Левитт отметила, что Путин также выразил намерение встретиться с Трампом.

Напомним, в Белом доме рассказали о результатах разговора между Трампом и Путиным. Лидеры договорились созвать встречу своих чиновников на следующей неделе, а затем встретятся лично.