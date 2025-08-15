- Дата публикации
Есть ли сигналы о готовности России закончить войну: Зеленский ответил
Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну, и надеется на сильную позицию Америки.
В день саммита президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске российская армия продолжает наносить удары по украинским городам, поскольку нет приказа завершать войну.
Об этом заявил в своем обращении вечером в пятницу, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, он получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи на Аляске и «о том, с чем едет Путин».
«Мы получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепровщина — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина — сознательные российские удары», — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что война продолжается из-за того, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну.
«В день переговоров они тоже убивают. И это много говорит», — подчеркнул он.
Украинский президент напомнил о недавнем обсуждении с США и европейскими партнерами того, «что может сработать» для честного окончания войны.
«Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну, и надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть — россияне учитывают американскую силу. Именно на силу», — отметил он.
Зеленский отметил, что из-за разницы во времени с Аляской 11 часов завтрашний день для всех в Европе начнется рано и сразу после завершения переговоров Трампа и Путина состоятся «соответствующие разговоры».
«Россия должна закончить войну, которую сама же и начала, и затягивала на годы. Прекращение убийств нужно. Встреча лидеров нужна. Как минимум — Украина, Америка, российская сторона, и именно в таком формате возможны эффективные решения. Гарантии безопасности нужны. Длительный мир очень нужен. Все знают ключевые цели», — подчеркнул украинский президент.
Напомним, в Кремле надеются, что переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина во время саммита на Аляске 15 августа будут длительными и продуктивными.
Перед вылетом на Аляску для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. По его словам, цель встречи — остановить боевые действия и создать условия для долгосрочного мира и стабильности в Украине.