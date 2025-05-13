Есть ли у ЕС санкции, которые могут повлиять на Путина и изменить ход войны: мнение политолога

Владимир Путин / © Associated Press

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Европейские партнеры угрожали ввести усиление санкции против РФ, чтобы повлиять на Путина. Эксперт заявил, что у них нет таких возможностей.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Евгений Магда, кандидат политических наук.

«У них (европейцев – ред.) нет санкций, которые могут кардинально изменить течение боевых действий. У них нет возможностей поставить Украине короткий срок нечто существенно изменившее ситуацию на поле боя. И они это отлично знают», — убежден Магда.

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По мнению Магды, партнеры сделали вид, что политически активизируются.

«Сначала подтянули к себе Трампа, позвонив ему из Киева, а затем выступил Путин ночью по Москве — так чтобы Трампу было удобно посмотреть у себя на ранчо или поле для гольфа.

Кремлевский диктатор сказал: «Мы за возобновление мирных переговоров».

Еще раз повторяю: россияне очень хорошо знают, как влиять на Трампа. В Украине, к сожалению, с этим проблемы, потому что у Трампа и Зеленского отношения непростые, а у Европы есть собственные интересы. Поэтому рассчитывать, что все это будет просто, по одному волшебству, просто не стоит», — завершил политолог.

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Диктатору пригрозили санкциями: что известно

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что существует проект совместной декларации стран Евросоюза по Украине, которая в основном отвечает предложению о 30-дневном прекращении огня. Мерц также пригрозил России усилением санкционного давления.

Он акцентировал, что Россия теперь должна согласиться на более длительное перемирие, которое должно создать пространство для настоящего мирного соглашения.

«Мы и дальше будем тесно поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами. И мы готовы, в случае необходимости, оказывать дополнительное давление на Россию», — отметил канцлер ФРГ.

Он уточнил — если Москва не станет на путь настоящих мирных переговоров, «мы не будем сомневаться и, вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки, еще больше усилим санкционное давление».

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Впоследствии Германия выдвинула ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Так, до конца суток Россия должна ответить на предложение о 30-дневном перемирии, в противном случае будут введены санкции.

Вслед за Германией ультиматум Путину выразила Франция. «Сейчас мы все должны быть здравомыслящими. Или Россия настроена серьезно и хочет мира. Или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций», – отметил президент Эммануэль Макрон.