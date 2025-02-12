Есть ли у Украины шансы стать членом НАТО: Умеров сделал громкое заявление

Министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 12 февраля, заявил, что Украина не откажется от своего стремления стать полноправным членом НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление украинского министра прозвучало в ответ на слова нового главы Пентагона Пита Хегсета о том, что желание Украины стать членом НАТО нереалистично.

"Нужно привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. И мы будем страной НАТО", – подчеркнул Умеров.

Он также отметил, что то же самое может сказать и о намерении Украины стать членом Евросоюза.

"Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", – сказал министр обороны.

По его словам, встречи в формате "Рамштайн" направлены на координацию оборонной поддержки Украины, а "все политические вещи будут обсуждаться не министрами обороны", потому что это другой уровень договоренностей.

Напомним, министр обороны США отверг участие американских военных в миротворческой миссии в Украине, а также заявил, что Киев должен отказаться от возвращения оккупированных территорий и вступления в НАТО.

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