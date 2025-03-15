Есть ли у ВСУ дефицит ракет для ЗРК SAMP-T: Зеленский прояснил ситуацию

У Украины никогда не было достаточно ракет для систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что Силы обороны столкнулись с дефицитом ракет для ЗРК SAMP-T.

Об этом президент сказал во время брифинга для прессы в Киеве в субботу, 15 марта.

Зеленский подчеркнул, что у Украины никогда не было избытка боеприпасов, в том числе ракет для зенитно-ракетных комплексов ПВО SAMP-T французско-итальянского производства. В то же время президент поблагодарил Францию и Италию за поставку систем ПВО SAMP-T и ракет для них.

"Мы им благодарны, потому что они дали то, что у них есть на вооружении, и это сложные хорошие системы. Нельзя сказать, что это аналог Patriot, но они классные, хотя сбивают не все, что сбивает Patriot, это правда", – отметил президент.

Он не рассказал, в каких регионах системы SAMP-T защищают украинское небо, но они "помогали и помогают".

"Есть одна проблема с этими системами – большой дефицит ракет, и он был постоянно", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский отказался отвечать, сколько сейчас Украина имеет ракет для SAMP-T и другие подробности этого вооружения.

Президент также добавил, что Украина хотела бы получить лицензии на производство ЗРК SAMP-T и ракет к ним. Если партнеры в будущем согласятся на это, Украина сможет пополнять свой арсенал гораздо быстрее.

"Мы понемногу развиваем это направление", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не намерена разрешить Кремлю создать новый замороженный конфликт и будет продолжать борьбу за свою независимость, независимо от того, что хочет Владимир Путин.

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