Есть ли возможность не подписывать соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский ответил

Есть ли возможность не подписывать соглашение с США, если они не будут внимательны к потребностям Украины.

Соглашение о полезных ископаемых должно быть справедливым для обеих сторон. У стратегических партнеров должно быть желание подписывать его. В случае, если такой договор для какой-либо из сторон не приемлем, то это нельзя считать партнерскими отношениями.

Об этом во время пресс-конференции "Украина Год 2025 " 23 февраля сказал президент Владимир Зеленский.

"Значит, во-первых, у стратегических партнеров должно быть желание подписывать соглашение. Соглашение между нами и партнерами должно быть без скандала, а наоборот, win-win для наших народов. Или для американского бизнеса и для нашего бизнеса и народа. Я считаю, что вот такое соглашение надо подписывать", — сказал президент, комментируя вопрос о соглашении о полезных ископаемых.

Он отметил, что договор должен защищать интересы обеих сторон.

"Чтобы это была и защита, и чтобы, извините за такое слово, удовольствие получить от партнерских отношений. Ведь это уже не партнерство, если нет удовольствия", — добавил он.

Зеленский заметил, что сейчас Украина получает от США помощь, однако благодаря прежним договоренностям. Более того, в полном объеме она пока не поступила.

"Смотрите, сейчас помощь есть. Хотя надо справедливо сказать, эта помощь старая, с прошлых времен. Да, была поддержка Конгресса в Соединенных Штатах Америки... двухпартийная поддержка республиканцев и демократов. Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставки она все еще идет... 15 млрд в пути, если честно. Получилось, не получилось, что-то получилось, что-то находится на пути. В оружии и в разных технических средствах эти деньги", — объяснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что поставки этой помощи не остановлены, в то же время новая не объявлена.

"Ничего не остановлено, но ничего нового и не провозглашено. Такая ситуация на сегодня, вот где мы находимся... Надо также понимать, как отдавать новое. И потому... мы готовы проговорить формат, который мы получаем и как мы будем отдавать", — добавил он.

По словам Зеленского, Украина готова обсудить условия предоставления и получения помощи, а также ратификации договора.

"Что касается формата этого соглашения. Действительно, если это соглашения и там нет конкретных цифр, я не думаю, что нам нужна ретификация парламента Украины, хотя я не против. И у нас была встреча в Мюнхене с вице-президентом Венсом. Мы говорили с ним, мол, если вы хотите видеть цифры или проценты и т.д., в любом случае, надо смотреть на наши законы. Но мы считаем, что потребуется ретификация парламента Украины. Можно подписать, а затем ратифицировать", — сказал президент.

Он добавил, что именно во время встречи с президентом США Дональдом Трампом следует поставить точки над "и" в этом соглашении.

"Министры подписали, парламент ретифицировал, и все бы были счастливы. Но ведь надо идти друг другу на встречу для счастья. Когда из двух один счастлив, это не очень счастливая семья выходит", — сказал президент.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что Украина должна обновить геологическую информацию о своих полезных ископаемых, в том числе на оккупированной территории, а также привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.

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