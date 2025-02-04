Есть ли возможность провести выборы во время войны: Зеленский дал жесткий ответ

Согласно украинскому законодательству выборы невозможны во время войны, а окончание войны невозможно без гарантий безопасности для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британско-американскому журналисту Пирсу Моргану.

"Меня выбрали 73% населения Украины. Я всегда говорил, что открыт для любых выборов. Но во время войны выборов быть не может, для этого нужно изменить законодательство, Конституцию и т.д. Это большие проблемы. Но есть не законные, а очень человеческие причины. Как будут голосовать наши военные? Это не вопрос от меня. Это вопрос от всех украинцев, как гражданских, так и военных. Как смогут проголосовать люди на оккупированных территориях? Это миллионы людей. Как они будут выражать свою волю, кого они хотят выбрать? Как будут голосовать 8 миллионов украинцев, выехавших за границу из-за войны?" - сказал Зеленский.

Он отметил, что война закончится раньше или позже. И как только будет отменено военное положение, в стране назначат выборы.

"Тогда точно будут назначены выборы, необходимые для защиты демократии. Поэтому это необходимо, но, пожалуйста, поймите одну вещь: если мы остановим войну и отменим военное положение сейчас – это то, чего хочет Путин. Это будет означать, что большинство наших военных вернется домой. Кто тогда будет нас защищать? Какие гарантии безопасности имеет Украина, которые помешают России снова попытаться оккупировать нас. Это невозможно, поэтому сначала нам нужны ответы на эти вопросы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по словам Михаила Подоляка, говорить о выборах без понимания, как завершить войну, бессмысленно. Ведь именно Россия нарушает международные правила и именно она должна изменить свою политику.

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