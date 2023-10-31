"Есть много вопросов": Фесенко назвал, что не так с громкой статьей Time

У политолога много вопросов относительно тональности статьи и корректности многих оценок.

Известный украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал резонансную статью в журнале Time, назвав ее "очень неоднозначной и противоречивой".

Об этом он написал в Facebook.

"Наступление на Горловку"

Напомним, автор статьи Саймон Шустер утверждает, что власти Украины в начале октября якобы требовали освободить Горловку, а военные отказали, потому что не хватает людей и оружия.

"Некоторые тезисы, например о "наступлении на Горловку" вызывают откровенное удивление и видимо являются следствием эффекта "испорченного телефона" в коммуникациях автора статьи", — отметил Фесенко.

"Различные комментаторы читали разные тексты"

По словам политолога, если почитать только отзывы, но не читать саму статью, то может показаться, что разные комментаторы читали разные тексты.

"Каждый комментатор находит в этой статье что-то свое и реагирует только на то, что ему понравилось, или не понравилось. Реагируют как правило эмоционально, чем рационально. Возможно это связано с тем, что и сама статья довольно эмоциональна, драматическая нота в ней явно акцентирована", – предположил он.

По мнению эксперта, украинцы воспринимают эту статью из-за своего отношения к Зеленскому – как сторонники, так и критики главы государства.

Людям из команды Зеленского (например, секретарю СНБО Данилову ) не нравятся критические упреки в адрес главы государства, а оппозиция не в восторге от сочувствия автора статьи Владимиру Зеленскому в нынешней ситуации.

"Драматический выбор"

"На самом деле эта статья не столько о сегодняшних проблемах президента Зеленского, а о той драме, которую переживает наша страна сейчас, и как это воспринимается руководством Украины", – считает Фесенко.

По его мнению, тема коррупции не является главной в этом тексте.

"Сама статья более разнообразна по содержанию и проблематике. В частности, в ней говорится о драматичном выборе, который на нас быстро надвигается: как нам воевать и действовать дальше, если Вооруженным Силам Украины критически не хватает ресурсов для более эффективного ведения войны?", — рассуждает эксперт.

Сигнал Запада?

Однако Фесенко не разделяет мнение некоторых политологов, что эта статья – сигнал Украины от Запада.

"Сигналы Украины Запад (США, ЕС, G-7) посылает через заявления и конкретные действия своих официальных лиц, государственных и межгосударственных структур и через конкретные документы, касающиеся Украины, а не через статьи в газетах и журналах", – пояснил он.

По мнению эксперта, речь идет о позиции Запада, а скорее отображения различных настроений и оценок, которые сейчас находятся на Западе в отношении Украины.

"Это медийное зеркало может быть немного искривленным, иногда мутноватым, дружелюбным к нам или критическим, но всегда субъективным. Не надо рассматривать соответствующие статьи как истину в последней инстанции, или как враждебную провокацию (хотя иногда такие подозрения возникают), их просто нужно принимать во внимание, анализировать и делать необходимые выводы", – подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, американский журнал Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.

В статье говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", а также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине.

Также там отмечалось, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов критически высказался в адрес этих анонимных собеседников автора и призвал украинские правоохранительные органы установить имена этих людей.

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