ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
747
Время на прочтение
1 мин

"Есть небольшая проблема": Трамп прокомментировал ход переговоров и коррупцию в Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал коррупцию в Украине, но в то же время выразил убеждение, что есть "хороший шанс" на заключение мирного соглашения.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На фоне только что завершившихся в Майами переговоров делегаций Украины и США президент США Дональд Трамп публично прокомментировал ситуацию в Украине. Он назвал коррупцию фактором, который усложняет ситуацию, но в то же время выразил оптимизм мирного урегулирования.

Об этом Трамп сказал в комментарии американским журналистам.

Трамп подтвердил, что разговаривал с участниками встречи, Рубио и Виткоффом и оценил их работу положительно. Однако он отметил, что у Украины есть определенные внутренние трудности.

"У Украины есть некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Украина, я знаю, что Украина хотела бы, чтобы это закончилось", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос о природе этих проблем президент США назвал коррупцию: "Небольшая коррупционная ситуация, которая не полезна”.

"Но я думаю, что есть хороший шанс, что мы сможем заключить (мирное - ред.) соглашение", - добавил Трамп.

Это заявление прозвучало сразу после окончания переговоров в Майами, где представители США и Украины обсуждали пути мирного урегулирования войны.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио положительно оценил диалог в Майами, назвав его "очень продуктивной и полезной сессией".

Дата публикации
Количество просмотров
747
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie