"Есть непростые вещи": Зеленский сделал заявление после переговоров с США

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты работы украинской делегации на переговорах в Соединенных Штатах, назвав их "очень конструктивными", но признав, что остались "непростые вещи", требующие дополнительной работы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Сегодня президент провел переговоры с лидером Финляндии Александром Стуббом.

"Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать", — отметил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что после возвращения представителей украинской делегации в Европу и получения "полного доклада о развитии переговоров", будет определена дальнейшая активность Киева.

Зеленский также анонсировал насыщенный день контактов с европейскими союзниками.

"На сегодня же запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика — приоритеты очевидны", — добавил президент.

Напомним, в понедельник, 1 декабря, президента Украины Владимира Зеленского ждут в столице Франции, где у него состоится встреча с президентом страны Эмманюэлем Макроном.