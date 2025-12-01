- Дата публикации
"Есть непростые вещи": Зеленский сделал заявление после переговоров с США
Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах в США была конструктивной, но обнаружила "непростые вещи, по которым еще предстоит поработать".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты работы украинской делегации на переговорах в Соединенных Штатах, назвав их "очень конструктивными", но признав, что остались "непростые вещи", требующие дополнительной работы.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Сегодня президент провел переговоры с лидером Финляндии Александром Стуббом.
"Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать", — отметил Владимир Зеленский.
Президент сообщил, что после возвращения представителей украинской делегации в Европу и получения "полного доклада о развитии переговоров", будет определена дальнейшая активность Киева.
Зеленский также анонсировал насыщенный день контактов с европейскими союзниками.
"На сегодня же запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика — приоритеты очевидны", — добавил президент.
Напомним, в понедельник, 1 декабря, президента Украины Владимира Зеленского ждут в столице Франции, где у него состоится встреча с президентом страны Эмманюэлем Макроном.