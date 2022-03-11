Есть несколько мощных креативных идей по поводу новых санкций против России – Кулеба

Западный мир ввел новую порцию санкций против РФ.
США, другие страны "Большой семерки" и Евросоюз будут продолжать вводить санкции против России из-за того, что она пошла войной против Украины.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы ежедневно приближаем этот финал (российской экономики – ред.). Сегодня объявлением новых санкций по российской экономике был нанесен очередной удар со стороны США и других стран Семерки и Евросоюза", — отметил министр.
Кулеба добавил, что "у нас еще есть несколько мощных креативных идей по новым санкциям — экономическим и личным. И мы не остановимся пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в преступлении агрессии и военных преступлениях".
Перед этим Кулеба сравнил российскую экономику с танками, по которым РФ пошла войной против Украины, в которых заканчивается горючее, а оккупанты убегают.
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