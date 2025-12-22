Буданов увидел шанс на мир – что за этим стоит

Кирилл Буданов / © Getty Images

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов осторожно, но положительно оценил перспективы мирного урегулирования после участия в многосторонних переговорах с участием США.

Детали глава разведки рассказал в интервью Forbes.

По словам Буданова, его личное присутствие на встречах позволило лучше понять намерения американской стороны — как по прямым требованиям, так и по косвенным сигналам со стороны команды Белого дома.

"На самом деле они придали процессу нового импульса и энергии. Могу сказать, что я оптимистично смотрю в будущее", - заявил глава украинской разведки.

В то же время Буданов воздержался от детальных комментариев, подчеркнув, что переговорный процесс чрезвычайно сложен. По его словам, нынешние переговоры не ограничиваются форматом двустороннего диалога.

"Это многосторонний и очень сложный процесс, а не просто двусторонние переговоры", - подчеркнул он.

Отмечается, что воздержание в заявлениях может быть связано как с военным опытом Буданова, так и с большим количеством вовлеченных сторон и факторов, влияющих на переговоры. По оценке руководителя ГУР, для полного объяснения всех деталей потребовался бы отдельный обстоятельный анализ.

Ранее спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.