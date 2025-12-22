- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1018
- Время на прочтение
- 1 мин
Буданов увидел шанс на мир – что за этим стоит
Кирилл Буданов положительно оценил перспективы мирного урегулирования после встреч с командой Белого дома, отметив, что переговоры стали многосторонними и получили новую энергию.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов осторожно, но положительно оценил перспективы мирного урегулирования после участия в многосторонних переговорах с участием США.
Детали глава разведки рассказал в интервью Forbes.
По словам Буданова, его личное присутствие на встречах позволило лучше понять намерения американской стороны — как по прямым требованиям, так и по косвенным сигналам со стороны команды Белого дома.
"На самом деле они придали процессу нового импульса и энергии. Могу сказать, что я оптимистично смотрю в будущее", - заявил глава украинской разведки.
В то же время Буданов воздержался от детальных комментариев, подчеркнув, что переговорный процесс чрезвычайно сложен. По его словам, нынешние переговоры не ограничиваются форматом двустороннего диалога.
"Это многосторонний и очень сложный процесс, а не просто двусторонние переговоры", - подчеркнул он.
Отмечается, что воздержание в заявлениях может быть связано как с военным опытом Буданова, так и с большим количеством вовлеченных сторон и факторов, влияющих на переговоры. По оценке руководителя ГУР, для полного объяснения всех деталей потребовался бы отдельный обстоятельный анализ.
Ранее спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.