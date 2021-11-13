"Есть общие беспокойства": в Белом доме признались, что обсуждают скопления российских войск с РФ, Украиной и Европой

"Есть общие беспокойства": в Белом доме признались, что обсуждают скопления российских войск с РФ, Украиной и Европой

США очень активно общаются не только с россиянами и украинской стороной, но и с европейскими партнерами.

Сосредоточение российских войск на границе Украины является темой активных консультаций, которые администрация Байдена проводит с Москвой, Киевом, а также с европейскими партнерами.

Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне спикера Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"У нас есть общие беспокойства относительно сообщений об увеличении военного присутствия (РФ — ред.) на границе",- отметила представитель администрации США, комментируя последнее развитие событий.

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Она подчеркнула, что по этому вопросу США очень активно общаются не только с россиянами и украинской стороной, но и с европейскими партнерами.

Напомним, что ранее в ЕС прокомментировали перемещение российских войск вблизи украинской границы.

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