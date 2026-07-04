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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Есть перспектива завершить войну": Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом

Зеленский объявил о «реальной перспективе» завершения войны после звонка Трампа.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Разговор Зеленского с Трампом: будет ли окончание войны

Разговор Зеленского с Трампом: будет ли окончание войны / © Белый дом

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что у него был телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

О деталях разговора с американским лидером он рассказал в соцсетях.

«Приветствовал президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Отлично поговорили по телефону», — отметил глава государства.

Зеленский в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты за всю оказанную помощь и вспомнил, что поддержка выросла от «джавелинов» и до «петриотов».

«Чрезвычайно ценим, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», — сказал он.

С президентом Трампом они обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Зеленский считает, что «есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение».

Лидеры договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в столице Турции Анкаре.

Ранее о том, что Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, сообщил журналист Axios Барак Равид. Также сегодня в соцсетях Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты с 250-летием и поблагодарил американцев и лично Дональда Трампа за поддержку Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
1057
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