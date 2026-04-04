«Есть плохие новости для Кремля»: Гербст о визите Зеленского на Ближний Восток

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Визит президента Владимира Зеленского в страны Персидского залива может принести Украине значительные выгоды, в частности, в сфере оборонного сотрудничества, развития производства и укрепления защиты от атак РФ.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил директор Центра Евразии Евроатлантического Совета США Джон Гербст.

По его словам, поездка украинского лидера уже дала положительные результаты, ведь страны региона все больше осознают угрозу со стороны иранских ракет и беспилотников и ищут эффективные способы противодействия.

«Зеленский провел очень успешный визит в Персидский залив, ведь Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Кувейт осознают, что угрозу со стороны иранских ракет и дронов нельзя нейтрализовать только американскими военными средствами, правда?» — отметил Гербст.

Он пояснил, что даже самые современные системы противовоздушной обороны США имеют ограничения.

«Наши „Патриоты“ — самые эффективные в мире системы перехвата баллистических ракет, но они слишком дороги, чтобы сбивать ими дроны, и их недостаточно, чтобы эффективно с ними бороться. Поэтому Украине есть что предложить, и страны Персидского залива это хорошо понимают», — сказал дипломат.

По словам Гербста, именно поэтому Украина может заключать с этими государствами взаимовыгодные оборонные соглашения.

«Именно поэтому Зеленский будет заключать с ними соглашения. И это выгодно для них, ведь значит меньше дронов, которые достигают их территории», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что такое сотрудничество имеет стратегическое значение и для самой Украины.

«Это хорошо и для Украины, ведь означает ресурсы для развития собственного производства, которое можно направить как на экспорт партнерам, так и на защиту от интенсивных российских атак по гражданским», — пояснил он.

В итоге Гербст подчеркнул, что подобные договоренности укрепляют позиции Украины и создают дополнительные вызовы для России.

«Итак, это вполне логично, большой плюс для Украины и плохая новость для Кремля», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить с Соединенными Штатами и странами Ближнего Востока свое участие в разблокировании Ормузского пролива.

Мы ранее информировали, что Зеленский в Катаре подписал оборонное соглашение на 10 лет, открывающее путь к созданию сопроизводств и внедрению новейших оборонных технологий.