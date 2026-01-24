Есть прогресс: СМИ узнали детали переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби

Переговоры / © Associated Press

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби выявили неоднородную динамику: стороны существенно продвинулись в обсуждении военного кейса, однако территориальные споры остаются в тупике. Несмотря на определенные сдвиги в вопросах безопасности, вопрос границ и территорий до сих пор не имеет политического решения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, знакомый с деталями переговоров.

Переговоры в Абу-Даби завершились с конструктивом, сказал собеседник издания. Он обратил внимание, что это была первая реальная трехсторонняя встреча с россиянами и представителями США. Он уточнил, что вчера был первый раунд, скорее как вступительная часть. Сегодня же делегации встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна — политическая, другая — военная.

«Фактически две секции вели переговоры по отдельности. Сегодня российские представители вели себя адекватно. Но это их устоявшаяся тактика переговоров: сначала они начинают нахрапом, а уже на втором этапе все идет конструктивнее. Вот на вчерашней части Костюков — глава их делегации — начал рассказывать ликбез о том, что у нас здесь нацисты-фашисты по Киеву ходят. Но сегодня разговор был уже иным», — рассказал он.

Собеседник уточнил, что по политической секции значительного прогресса достигнуто не было: Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь, по меньшей мере, от текущей линии столкновения, в то время как россияне продолжают заявлять о необходимости выведения Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.

«Но на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужен ли развод сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создания центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — уточнил источник.

По словам собеседника, военная подгруппа договорилась за неделю до следующей встречи, подготовить определение сроков того, что будет трактоваться как режим прекращения боевых действий, режим прекращения огня, что считать их нарушением и тому подобное. На следующей встрече переговорщики должны обменяться этими дефинициями.

Кроме того, по информации издания, российская делегация сначала заявила, что не хотят, чтобы в мониторинг и центр контроля были вовлечены ни НАТО, ни ОБСЕ, ни европейские страны, поддерживающие Украину во время войны.

«На что Дрисколл у них спросил: „Вы же знаете, что значительная часть ресурсов Украины идет от США, а если мы будем участвовать в мониторинге, то что?“ Россияне задумались и отвечают: „и между нашими президентами сложились доверительные отношения, поэтому мы не против, давайте“. Потом схожий вопрос задал Гринкевич по центру контроля. В общем, россияне хотят, чтобы в мониторинге участвовали только они, мы и США», — добавил источник.

В то же время, по словам собеседника, вопрос энергетического перемирия на встрече в Абу-Даби не поднимался. Стороны договорились — такими же подгруппами — продолжить переговоры ориентировочно через неделю.

Напомним, 24 января в ОАЭ завершились первые трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Следующий раунд может состояться на следующей неделе.