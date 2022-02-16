"Есть разные сигналы": Зеленский о том, могли ли иностранные дипломаты договориться с РФ без Украины

"Есть разные сигналы": Зеленский о том, могли ли иностранные дипломаты договориться с РФ без Украины

Зеленский рассказал о давлении дипломатии на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что международное давление на Россию снизило вероятность новой агрессии против Украины.

Об этом он сказал во время вечернего марафона, посвященного празднованию Дня единения.

"Я считаю, что сработали общий голос, общее давление дипломатии. На 100% этого не могу сказать. Хочу верить, что о чем-то отдельно, без нас, мировая дипломатия с Россией не договаривалась. Хотя есть разные сигналы. Но не то время, чтобы просто верить в сигналы. Нужно иметь доказательства", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что большинство мировых лидеров поддерживают Украину.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на границе Украины находятся российские военные силы, готовые к вторжению.

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