Есть ряд стран, готовых призвать Германию передать Украине танки Leopard — МИД Эстонии

Об этом после заседания глав дипломатий стран-членов ЕС заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет «Радио Свобода».

"Есть несколько стран, которые показали, что они готовы это сделать (призвали Германию предоставить Украине танки «Леопард» — ред.). И я надеюсь, что в ближайшее время (это было мое сегодняшнее сообщение моему немецкому коллеге) Германия четко заявит, что готова предоставить разрешение тем странам, которые просят об этом. И я также надеюсь, что они посмотрят и на свои запасы тоже”, — заметил Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что если бы у Эстонии были такие танки, то передали бы их.

“Наши недавние решения заключались в том, что сейчас мы повысили нашу военную помощь Украине более чем на 1% нашего ВВП. И это мой призыв к другим странам: поставим цель в 1% ВВП, и это будет иметь значение. В нашем арсенале – ноль танков. Так что мы даем гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие и т.д. Но если бы у нас были танки, мы бы уже их доставили”, — отметил он.

Рейнсалу резюмировал, что считает польское заявление о танках свидетельством готовности пойти на создание меньшей коалиции и как акт дружеского давления.

Напомним, что во время заседания в формате "Рамштайн" союзники не пришли к согласию по поставке Украине танков Leopard.

Министр обороны Германии рассказал, от чего зависит решение о передаче танков Украине.

В то же время министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет запрещать другим странам передавать Украине танки Leopard.

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