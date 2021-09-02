"Есть существенные проблемы": в Кремле высказались о встрече Зеленского и Путина

К концу этого года переговоров не будет.
Администрации президентов Украины Владимир Зеленский и России Владимира Путин работают над встречей.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
"Можно сказать, что ни одна из сторон не исключает возможности такого общения, но при этом Офис президента Украины и администрация президента России — пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи", — сказал спикер Путина.
По его словам, до конца 2021 года встреча двух президентов не состоится. "В плане подготовки пока есть существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", — подчеркнул Песков.
Как сообщалось, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.
Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.