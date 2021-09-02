"Есть существенные проблемы": в Кремле высказались о встрече Зеленского и Путина

"Есть существенные проблемы": в Кремле высказались о встрече Зеленского и Путина

К концу этого года переговоров не будет.

Администрации президентов Украины Владимир Зеленский и России Владимира Путин работают над встречей.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

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"Можно сказать, что ни одна из сторон не исключает возможности такого общения, но при этом Офис президента Украины и администрация президента России — пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи", — сказал спикер Путина.

По его словам, до конца 2021 года встреча двух президентов не состоится. "В плане подготовки пока есть существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", — подчеркнул Песков.

Как сообщалось, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Историческая и критически важная: как прошла встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом

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