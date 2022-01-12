"Есть существенные разногласия по Украине": Столтенберг о результатах заседания Совета НАТО-Россия

В то же время, генсек Альянса назвал положительным сигналом то, что Москва села с НАТО за стол переговоров.

НАТО и Российская Федерация имеют существенные разногласия касательно Украины.

Об этом 12 января после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.



"У нас состоялся серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине, возле нее и относительно последствий для европейской безопасности. Есть существенные разногласия между странами-членами НАТО и Россией по этим вопросам. Наши разногласия нелегко преодолеть, но позитивным сигналом является то, что все страны-члены НАТО и Россия сели за один стол и взаимодействовали по существенным вопросам", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в течение двух лет заседания Совета Россия-НАТО не проходили.

Напомним, 12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на встречах с представителями РФ на этой неделе будут урегулированы все вопросы и проблемы, но подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу будущего членства Украины в Альянсе.



Ранее, 10 января, в Женеве представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран говорили более семи часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую – заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

После встречи Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину. В то же время Шерман заявила, что США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

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