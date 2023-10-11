"Есть такие риски": Зеленский сделал заявление об уменьшении помощи от Запада

Президент считает, что из-за увеличения количества вызовов партнеры Украины вынуждены будут расфокусировать свое внимание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании рисков уменьшения объемов западной помощи. В то же время глава государства верит партнерам, уверяющим, что этого не произойдет.

Об этом Зеленский сказал на совместном с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо брифинге 11 октября.

"Боюсь ли я, что упадет поддержка? Есть такие риски… Но партнеры знают приоритеты Украины, работают над этим", – сказал президент.

Влияние войны в Израиле на помощь Украине

Также читайте США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что в списке

"Мы обсуждали вопросы относительно очень напряженной ситуации в Израиле и ее влияния. Конечно, партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, и никто не будет бросать Украину. Мы верим нашим партнерам", — подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что из-за увеличения количества вызовов партнеры Украины вынуждены будут расфокусировать свое внимание. Зеленский считает, что это совершенно понятно. Президент отметил, что ситуация сейчас опасная.

"Все боятся. В частности того, что будут другие трагедии в мире. Ведь объем военной помощи, которую могут предложить партнеры, постоянный… Я думаю, что Россия также рассчитывает на это – на распределение помощи. И не только Россия", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что партнеры государства, в том числе США, заверили – поддержка Украины пока не будет уменьшена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский откровенно рассказал, боится ли, что упадет поддержка Украины?

Напомним, 11 октября Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Бельгию, где принял участие в заседании "Рамштайна". Среди своих ожиданий от встречи президент назвал решение о ПВО, дальнобойном оружии и артиллерии для Украины.

Читайте также: