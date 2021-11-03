"Есть три полюса силы": в Пентагоне предупредили, что мир входит в период повышенной нестабильности

По словам американского генерала, сейчас в мире есть три полюса силы — Соединенные Штаты, Россия и Китай, которые являются мощными государствами.
Мир вступает в период потенциально повышенной нестабильности и риска в системе международных отношений.
Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, сейчас в мире есть три полюса силы — Соединенные Штаты, Россия и Китай, которые являются мощными государствами.
"Мы вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет", — считает американский генерал.
Милли призвал США, Россию и Китай, а также всех остальных все союзников Вашингтона "быть осторожными" в действиях друг с другом.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ведет с Пекином соперничество, но не хочет разжечь конфликт..
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