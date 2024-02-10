"Есть три ужаса американской геополитики": Черник об опасениях США из-за войны России

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник рассказал, что геополитика США имеет три ужаса из-за войны России.

Об этом он сказал в комментарии "24 Каналу".

Он отметил, что все это взаимосвязано с поставкой оружия Украине.

"Первое – боятся ядерного удара. Второе – боятся расползания ядерного оружия, если Россия падет. Допустим, ракеты США не полетели, но Евгений Пригожин заходил на ядерный склад "Воронеж- 45", и ему никто не сопротивлялся. Сколько в мире найдется организаций, которые во время коллапса России решат побороться за те снаряды, и никто не будет сопротивляться? ХАМАС, "Хезболла", те же персы и т.д., это и есть третье, – как поделить большую ресурсную Сибирь. Потому и не спешат (со снабжением - ред.) Они себе могут позволить это за океаном. Они довольно хорошо защищены. Пока это все не разрешится в понимании, что дальше – до этого будет так, как есть", — прокомментировал он.

Напомним, оккупационные войска РФ недавно продвинулись на севере Авдеевки. Сейчас в этой части города продолжаются бои.

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