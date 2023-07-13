"Есть у нас небольшое горькое послевкусие": Климкин оценил результаты саммита НАТО

Состоявшийся в Вильнюсе саммит НАТО имеет результаты для Украины, но не такие, как хотелось бы.

Об этом заявил бывший глава МИД Павел Климкин.

"Бухарест проехали, забудьте Бухарест. Поскольку Бухарест — это о том, как написать на бумаге, но не было в жизни. Этот саммит совсем другой. Есть у нас небольшое горькое послевкусие, но надеемся на Вашингтонский саммит в следующем году — он будет важен. Он будет юбилейным, а юбилей должен сопровождаться какими-то успехами. На юбилей получить приглашение было бы круто. С другой стороны, это неплохой саммит (ред. в Вильнюсе), поскольку у нас будет свой план. Не ПДЧ, который берет свое начало в 90-х и этот план на сто бумаг, а для нас это слишком бюрократизировано. Наш план должен быть политическим. Вот если хотите, я бы хотел видеть этот план типа "безвиз". Вот такой "натовский безвиз". В котором будет условно 10 или 8 страниц текста, где будет понятно, что делать, как делать и где совместно делать и для чего. Поэтому если подводить итоги – мы не получили все, что хотели, но что-то получили. Результат сбалансирован. Путин точно ничего не получил", — сказал он.

Напомним, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине был послан "четкий сигнал" о вступлении в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе.

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам вильнюсского саммита НАТО заявил, что курс на вступление в Североатлантический союз уже взят, однако само вступление в Альянс станет возможным только после окончания войны.

Состоявшийся накануне в литовском Вильнюсе саммит НАТО продемонстрировал полный провал целей Российской Федерации, ради которых они и начинали войну. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

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