Есть важные договоренности: Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи

Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи участие КНДР в войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолем по поводу угрозы привлечения северокорейских военных к войне в Украине.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram.

По словам главы государства, он предоставил южнокорейскому коллеге актуальные данные о опрокидывании 3 тысяч военных КНДР на российские полигоны вблизи зоны боевых действий. Ожидается, что их количество может возрасти до 12 тысяч.

"Эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", — подчеркнул Зеленский.

В ходе разговора лидеры двух стран договорились усилить обмен разведывательными данными и экспертизой, а также активизировать контакты на всех уровнях. В ближайшее время планируется обмен делегациями для координации дальнейших действий и выработки общей стратегии противодействия угрозам.

Также украинский президент поблагодарил Южную Корею за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и оказанную финансовую и гуманитарную помощь.

Кроме того, Зеленский пригласил Республику Корея присоединиться к Вильнюсской декларации G7 по двусторонним соглашениям безопасности в поддержку Украины.

Напомним, ранее издание Yonhap News Agency сообщило, что правительственная делегация Южной Кореи на этой неделе посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию.

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