"Есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции", – Зеленский о переговорах с Россией

"Есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции", – Зеленский о переговорах с Россией

Украинские дипломаты будут работать ради новых санкций против Российской Федерации.

В ближайшие три дня – 28-30 марта – в Турции состоятся переговоры между делегациями Украины и России по завершению войны.

"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат", — сказал в ночном видеообращении 28 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Президент также назвал главные приоритеты на переговорах.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", — отметил президент.

Зеленский добавил, что "конечно, будем работать на неделе и ради новых санкций против Российской Федерации, против агрессии, которые нужны до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины".

Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира - обращение Владимира Зеленского

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