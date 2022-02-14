Эстония не будет вывозить своих дипломатов и инструкторов из Украины на фоне угрозы военного конфликта

Эстония не будет вывозить своих дипломатов и инструкторов из Украины на фоне угрозы военного конфликта

В Эстонии подчеркнули, что будут поддерживать Украину, даже если российская агрессия перерастет в войну.

Эстония не будет эвакуировать из Киева свое посольство и не отозвать военных инструкторов из Украины на фоне новой угрозы вооруженного конфликта со стороны России.

Об этом пишет эстонский портал ERR со ссылкой на заявления членов правительства после экстренного заседания 14 февраля.

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"Эстония поддержит Украину и народ Украины и продолжит оказывать помощь, даже если российская агрессия перерастет в войну", — подчеркнула премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Министерство иностранных дел Эва-Мария Лийметс отметила, что, несмотря на напряженную ситуацию в Украине, Эстония не будет эвакуировать из Киева свое посольство. В то же время глава МИД страны призывал эстонцев "учитывать риски".

В свою очередь, министр обороны Калле Лаанет отметил, что Эстония не будет отзывать из Украины своих инструкторов, обучающих украинских военных.

Как отмечают в Эстонии, российские войска вокруг украинских границ создают очень высокие риски военной эскалации.

"Хотя прямой угрозы для Эстонии нет — следует подготовиться к возможным побочным последствиям в сфере кибербезопасности, внутренней безопасности, энергетики и экономики, а также готовиться к возможному потоку беженцев", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине 351 700 евро на гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.

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