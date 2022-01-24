Эстония не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины на фоне угрозы нападения России

Эстония не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины на фоне угрозы нападения России

Куус отметил, что посольство Эстонии в Киеве работает в обычном режиме.

Эстония, в отличие от США, не будет эвакуировать своих дипломатов из Украины.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает Delfi.

Дипломат подчеркнул, что причин для паники в Киеве из-за возможной угрозы нападения России пока нет.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", — сказал Кууск.

Дипломат также добавил, что новости об угрозе нападения РФ влияют на людей и именно это является основной целью Москвы – запугивание. "Это (запугивание, – ред.) и есть цель Москвы", – сказал он.

Что касается эвакуации американских дипломатов, то Кууск подчеркнул, что "их больше тысячи и они – более осторожны, чем другие".

Напомним, 23 января Госдеп США разрешил "добровольный выезд" своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию. В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением". В МИД Украины назвали "эвакуацию" посольства США "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Ранее спикер Белого дома объяснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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