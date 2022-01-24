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Эстония не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины на фоне угрозы нападения России

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Эстония не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины на фоне угрозы нападения России

Фото: facebook/estemb.kyiv

Куус отметил, что посольство Эстонии в Киеве работает в обычном режиме.

Эстония, в отличие от США, не будет эвакуировать своих дипломатов из Украины.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает Delfi.

Дипломат подчеркнул, что причин для паники в Киеве из-за возможной угрозы нападения России пока нет.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", — сказал Кууск.

Дипломат также добавил, что новости об угрозе нападения РФ влияют на людей и именно это является основной целью Москвы – запугивание. "Это (запугивание, – ред.) и есть цель Москвы", – сказал он.

Что касается эвакуации американских дипломатов, то Кууск подчеркнул, что "их больше тысячи и они – более осторожны, чем другие".

Напомним, 23 января Госдеп США разрешил "добровольный выезд" своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию. В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением". В МИД Украины назвали "эвакуацию" посольства США "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Ранее спикер Белого дома объяснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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